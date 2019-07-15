Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР

ТАСС, 15 июля. Серб Новак Джокович поднялся со второго на первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Джокович, занимающий первое место в рейтинге АТР, в воскресенье стал победителем Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, в финале обыграв швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Этот успех позволил сербу сместить с первого места в чемпионской гонке испанца Рафаэля Надаля, который на Уимблдоне проиграл в полуфинале Федереру.

Россиянин Даниил Медведев потерял две позиции и теперь занимает восьмое место, Карен Хачанов поднялся на две строчки и располагается на 24-м месте.

Чемпионская гонка АТР от 15 июля:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) - 6725 очков;

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 6225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 5060;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 3315;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 2995;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 2070;

7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 1980;

8 (6). Даниил Медведев (Россия) - 1855;

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) - 1640;

10 (8). Александр Зверев (Германия) - 1590...

24 (26). Карен Хачанов (Россия) - 965...

90 (92). Андрей Рублев (Россия) - 398.