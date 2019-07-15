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Массовый спорт

Всероссийские соревнования по велоспорту памяти Юрия Кошевого начались в Чите

В них участвуют более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти заслуженного тренера СССР Юрия Кошевого начались в понедельник в Чите. Они продлятся до 21 июля, в них участвуют более 100 юниоров из пяти регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщила ТАСС главный судья турнира Мария Жеребцова.

"Соревнования начались сегодня в Чите с гонки "Пролог", завершатся они 21 июля. В турнире участвуют более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет. Они представляют Забайкальский и Хабаровский края, Иркутскую и Кемеровскую области, Республику Бурятия. Победители гонок получат кубки и медали", - сказала Жеребцова.

Юрий Кошевой (1937 - 1997 годы) - почетный мастер спорта, заслуженный тренер СССР по велоспорту, неоднократный призер первенств РСФСР и СССР, член олимпийской команды Советского Союза и участник самой длинной любительской велогонки "Святой Лаврентий", которая проходила в Канаде в 1964 году. Работая в Забайкалье, Кошевой подготовил свыше 30 мастеров велосипедного спорта.

Всероссийские соревнования памяти Кошевого проводятся в Забайкалье с 1997 года.

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