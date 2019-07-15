Всероссийская федерация волейбола: победа в Лиге наций - важный результат для сборной

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа в Лиге наций является важным результатом для сборной России по волейболу. Об этом ТАСС в понедельник заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В финальном матче турнира, который проходил в Чикаго, российские волейболисты обыграли сборную США со счетом 3-1.

"Это очень важная победа, ребята отлично сыграли, - сказал Яременко. - Победа в Лиге наций - это очень важно, но нам предстоят и другие важные соревнования в этом году. Хотелось бы и там достичь максимального результата".

Российские волейболисты второй год подряд стали победителями турнира.