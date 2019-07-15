Экипаж Шибалова выиграл девятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 15 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на девятом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток по Китаю от Алашаня до Цзяюйгуаня длиной 290,30 км за 4 часа 3 минуты 15 секунд.

Вторым также стал российский экипаж "КамАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова (отставание 8 минут 52 секунды), третьим - еще один российский коллектив "КамАЗ-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+11.25).

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 3 часа 52 минуты 17 секунд. Вторым финишировал китаец Хан Вей (SMG Buggy, +9.12), третьим - голландец Эрик ван Лун ("Тойота", +9.24). Лучшим из россиян стал Денис Кротов ("Мини"), он занял четвертое место (+18.51).

В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял американец Эндрю Шорт ("Хускварна"), преодолевший дистанцию за 3 часа 52 минуты 28 секунд. Вторым стал португалец Пауло Гонсалвес ("Хиро", +0.43), третьим - француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +1.45). Россиянин Александр Максимов ("Ямаха") финишировал на 14-м месте (+1:15.21).

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.