Геннадий Шипулин: победа сборной России в Лиге наций войдет в историю волейбола

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Победа сборной России по волейболу в финале Лиги наций над командой США является важным событием, которое на века будет вписано в историю этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), заслуженный тренер РФ Геннадий Шипулин.

Сборная России в ночь на понедельник в финале Лиги наций со счетом 3-1 обыграла команду США. Игра прошла на площадке соперника в Чикаго. Россияне второй год подряд стали победителями этого коммерческого турнира, с 2018 года сменившего в международном календаре Мировую лигу.

"Мы доказали, что у нас сильные команда и организация, - сказал Шипулин. - ВФВ правильно работает в отношении воспитания подрастающего поколения, у нас молодая сборная и звездный тренерский состав, поэтому результат не заставил долго ждать, несмотря на то что Лига наций была тяжелейшей. Сложный календарь, перелеты, у многих игроков не было опыта выступлений за сборную, но все было выстроено таким образом, что мы смогли сложить все это воедино и победить. И не кого-нибудь, а сборную США у нее дома, в Чикаго".

"Там, где звучит гимн России, там, где поднимается наш флаг, мы должны придавать значение любому соревнованию, - отметил он, подчеркнув важность Лиги наций, несмотря на ее коммерческий статус. - Сегодня мы смогли найти правильное сочетание молодых игроков и дать отдохнуть основным, которые несли нагрузку еще с Олимпиады-2012 в Лондоне. Был выбран прекрасный тренер - Туомас Саммельвуо, а победа в Лиге наций важна, не надо упрощать. Это важное событие, которое на века будет вписано в историю российского волейбола".

"Лига наций - это уже история, будем смотреть дальше, - сказал Шипулин. - Впереди отборочный турнир на Олимпиаду, а потом чемпионат Европы. Пока надо отдохнуть и начать строить планы на квалификацию, которая пройдет в Санкт-Петербурге, к Играм-2020 в Токио (с 9 по 11 августа - прим. ТАСС). Нужно идти постепенно, а планы - побеждать".

"Пора уже выиграть чемпионат Европы и ставить самые высокие задачи и идти к ним. Нужно, чтобы игроки научились ставить перед собой такие цели и идти к ним. Все это по силам. Задача федерации - воспитывать игроков по такой схеме", - резюмировал вице-президент ВФВ.