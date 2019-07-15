Удивили Америку. Сборная России по волейболу второй раз подряд выиграла Лигу наций

ТАСС, 15 июля. Мужская сборная России по волейболу второй год подряд стала победителем Лиги наций. В решающем матче "Финала шести", который проходил в Чикаго, россияне в ночь на понедельник обыграли хозяев турнира, сборную США, со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Самым результативным в финале в составе сборной России стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков. На групповой стадии "Финала шести" россияне под руководством Туомаса Саммельвуо победили команду Франции (3-0) и уступили сборной США (0-3), в полуфинале российские волейболисты обыграли поляков (3-1). Без Мусэрского и Михайлова Сборная России начинала Лигу наций без своих лидеров. В частности, в турнире не принимали участие блокирующий Дмитрий Мусэрский, диагональный Максим Михайлов и связующий Александр Бутько. Тренерский штаб предоставил игрокам время на восстановление в преддверии отборочного турнира к Олимпийским играм. Лидерами команды в отсутствие олимпийских чемпионов стали связующий Игорь Кобзарь (капитан команды), а также доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка. Волков и Клюка, а также блокирующий Иван Яковлев вошли в символическую сборную по итогам турнира.

"Это очень важная победа, ребята отлично сыграли, - сказал ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. - Победа в Лиге наций - это очень важно, но нам предстоят и другие важные соревнования в этом году. Хотелось бы и там достичь максимального результата". Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил справедливость победного результата россиян. "В преддверии Олимпийских игр и чемпионата Европы этот турнир очень важен. Поздравляю всю нашу команду, замечательно сыграли. Турнир проходил в США, и в финале нашей команде было тяжело - и из-за разницы во времени, и из-за поддержки трибун. Российских болельщиков было немного, домашние трибуны очень мощно поддерживали американцев, но мы смогли с этим справиться", - сказал он. Неожиданный успех и проблемы организации Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо, для которого нынешняя победа стала первой на посту, назвал успех неожиданным. "Мы были достаточно терпеливыми, поскольку понимали, что американцы - очень сильная команда. Мы рассчитывали на длинный матч, так как сборная США в полуфинале провела пять сетов, - сказал специалист. - В начале матча у нас были проблемы в атаке, но мы смогли забить несколько важных мячей в тот момент, когда это было необходимо. Мы играли как команда - верили и доверяли друг другу". В составе сборной России на турнире играло много молодых волейболистов. "Я счастлив, что у нас есть новые игроки, способные играть на таком высоком уровне, - сказал финский специалист. - В начале турнира мы не ожидали, что сможем победить. Мы сосредоточились на том, чтобы улучшать свою игру от матча к матчу".