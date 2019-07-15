Губернатор Свердловской области предложил провести в дни Универсиады фестиваль молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести в дни Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, большой молодежный фестиваль. Соответствующее предложение он сделал директору фестиваля Ural Music Night Евгению Горенбургу, написал губернатор на своей официальной странице в Instagram.

Ural Music Night - крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В этом году он состоялся в Екатеринбурге уже в пятый раз. Его гостями стали свыше 300 тыс. человек, для которых на 80 площадках играли более 2,5 тысяч музыкантов из 26 стран.

"Я предложил Евгению Горенбургу во время Универсиады-2023 провести в Екатеринбурге большой молодежный фестиваль. Это будет "фишка" нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков", - написал Куйвашев.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.