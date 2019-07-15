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Сборные по баскетболу

Чемпионат Европы по баскетболу 2021 года среди женщин пройдет во Франции и Испании

Турнир 2019 года прошел в Сербии и Латвии

ТАСС, 15 июля. Женский чемпионат Европы по баскетболу - 2021 пройдет во Франции и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

Чемпионат Европы 2019 года проходил в Сербии и Латвии. Российская сборная на турнире заняла восьмое место и лишилась шансов пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио.

В 2019 году сборная Испании в четвертый раз в истории и в третий за четыре последних турнира стала победителем европейского первенства, обыграв в финале французскую команду. Самой титулованной командой является сборная СССР, побеждавшая 21 раз. Три победы в активе сборной России, последняя из которых датирована 2011 годом.

На право принять турнир 2021 года претендовали две совместные заявки - Испании и Франции, а также Украины и Швеции.

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