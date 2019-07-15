Алаев: сборной России по пляжному футболу по силам выиграть квалификацию к ЧМ в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу имеет все возможности для победы в европейском квалификационном турнире к чемпионату мира 2019 года. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе "Лужники". Участие в соревнованиях примут 20 сборных, прямые путевки на чемпионат мира получат пять команд.

"Сборная России по пляжному футболу - двукратный чемпион мира и одна из лучших команд планеты согласно мировому рейтингу. Наша команда на всех турнирах бьется только за самые высокие места, поэтому и здесь, на домашнем турнире, мы рассчитываем, что сборная России покажет свой лучший футбол и обязательно решит все поставленные перед ней задачи. Основной задачей, безусловно, является попадание в пятерку лучших команд отборочного этапа, что даст право россиянам сыграть в ноябре на чемпионате мира в Парагвае, однако я думаю, что не только мне, но и всем болельщикам хочется, чтобы сборная Россия побеждала в каждом матче, в том числе и финальном. Уверен, что команде Михаила Лихачева это вполне по силам", - заявил Алаев.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.