"Лужники" полностью готовы к проведению квалификации ЧМ-2019 по пляжному футболу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Лужники" полностью готов к проведению матчей европейского квалификационного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу. Об этом ТАСС в понедельник заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в Москве. Участие в соревнованиях примут 20 сборных, прямые путевки на чемпионат мира получат пять команд. Сборная России сыграет в группе А против венгров, немцев и эстонцев.

"Мы надеемся, что зрителей будет ждать много великолепного пляжного футбола, который им приготовят команды. А также обширная развлекательная программа: мастер-классы от звезд российского пляжного футбола Андрея Бухлицкого, Егора Еремеева и других, товарищеские матчи, в которых болельщики смогут сыграть со звездами большого футбола, розыгрыши призов, автограф-сессии и многое другое. Сомневаться в том, что "Лужники" будут полностью готовы к проведению отборочного этапа чемпионата мира, не приходится", - сказал Алаев.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.