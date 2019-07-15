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Мировой футбол

Глава госбезопасности Узбекистана избран президентом ассоциации футбола республики

Первым вице-президентом ассоциации избран футбольный арбитр Равшан Ирматов

ТАШКЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Председатель службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Абдусалом Азизов избран президентом ассоциации футбола республики. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в исполкоме Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

"15 июля состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ассоциации футбола Узбекистана, в ходе которой новым президентом ассоциации был избран председатель СГБ Абдусалом Абдумавлонович Азизов, предыдущий руководитель ассоциации, первый вице-премьер правительства республики Ачилбай Раматов, покинул свой пост по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что первым вице-президентом АФУ избран знаменитый футбольный рефери Равшан Ирматов.

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