Глава госбезопасности Узбекистана избран президентом ассоциации футбола республики

ТАШКЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Председатель службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Абдусалом Азизов избран президентом ассоциации футбола республики. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в исполкоме Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

"15 июля состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ассоциации футбола Узбекистана, в ходе которой новым президентом ассоциации был избран председатель СГБ Абдусалом Абдумавлонович Азизов, предыдущий руководитель ассоциации, первый вице-премьер правительства республики Ачилбай Раматов, покинул свой пост по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что первым вице-президентом АФУ избран знаменитый футбольный рефери Равшан Ирматов.