Мужской чемпионат Европы 2021 года по баскетболу пройдет в Германии и еще трех странах

ТАСС, 15 июля. Чемпионат Европы по баскетболу - 2021 среди мужчин пройдет в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

Групповая стадия турнира состоится в четырех странах, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, которая уже объявила города, в которых пройдут соревнования: групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф - в Берлине. Грузия впервые примет чемпионат Европы по баскетболу. На проведение 41-го по счету континентального первенства также претендовали Венгрия, Словения и Эстония.

Третий раз подряд четыре страны примут европейское первенство. До 2017 года турнир проводился раз в два года, после было принято решение о проведении чемпионата Европы раз в четыре года.

Отборочный турнир к европейскому первенству начался в ноябре 2017 года и завершится в феврале 2021-го. В последнем этапе квалификации примут участие 32 команды, которые будут распределены на восемь групп по четыре сборные в каждой, на данный момент известны 28 сборных, которые там сыграют, еще четыре команды будут определены позднее. Всего на первенстве Европы сыграют 24 команды, которые будут разделены на четыре группы по шесть команд.

Предыдущий чемпионат Европы прошел в 2017 году также в четыре странах: Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. Сборная России на турнире заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовые медали команде Испании. Победу одержала команда Словении.

Сборная России побеждала на турнире один раз, также на счету российской команды одна серебряная и две бронзовые медали. Сборная СССР 14 раз становилась первой, трижды - второй и четыре раза - третьей. Советская команда является рекордсменом по количеству побед на турнире.