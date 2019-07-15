Минибаев и Бондарь считают, что могли отобрать золото ЧМ у китайских прыгунов в воду

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Виктор Минибаев и Александр Бондарь считают, что им было по силам занять первое место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Кванджу. Об этом российские спортсмены рассказали журналистам после окончания соревнований, которые прошли в понедельник.

Минибаев и Бондарь показали результат 444,60 балла, победу одержали китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь, набравшие 486,93 балла.

"Можно было сегодня и с китайцами побороться, главное, не надо было допускать ошибок, без них можно было бы рассчитывать и на золото, - сказал Минибаев. - Видимо, мы еще не настолько "напрыганы", чтобы бороться за первое место. Надеюсь, за год еще напрыгаем".

"Сегодня допустили ошибку в четвертом прыжке, но про это надо забыть и дальше работать. Радость от медали есть, но главное, что получили лицензию на Игры. Это будет главный старт четырехлетия, поэтому сейчас уже будем спокойно готовиться. Да, квота не персональная, еще надо пройти национальный отбор, но первый шаг сделан", - добавил он.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году, Минибаев и Бондарь стали серебряными призерами в данном виде программы. На чемпионате мира этого года Минибаев стал серебряным призером в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди смешанных команд вместе с Екатериной Беляевой.

"Соревнования для нас закончилось очень удачно, могло быть хуже, - заметил Бондарь. - Будем работать, чтобы больше не было таких [неудачных] прыжков, как четвертый".