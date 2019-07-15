Карякин сыграл вничью с американцем Со в первой партии второго раунда Гран-при FIDE в Риге

ТАСС, 15 июля. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первой партии второго раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге.

Россиянин Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи (Китай). Также вничью закончилась встреча поляка Яна-Кшиштофа Дуды и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Болгарин Веселин Топалов проиграл Максиму Вашье-Лаграву (Франция).

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов. Победитель будет иметь возможность встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, которым является норвежец Магнус Карлсен. Первый этап прошел в середине мая в Москве. Он завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл Грищука.

Этап в Риге завершится 23 или 24 июля (в случае тай-брейка). Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря).