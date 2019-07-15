Билетов всем не хватит. Около 1 млн человек хотят посмотреть матчи ЧЕ в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек выразили желание посетить матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге, о чем стало известно по итогам первой фазы продаж билетов, длившейся с 12 июня по 12 июля. 81% заявок на билеты на матчи в этом городе поступил из России.

На матчах чемпионата Европы - 2020 будет продано 3 млн билетов, половина из которых будут разыграны по итогам первой фазы заявок путем жеребьевки. Всего болельщики оставили 19,3 млн заявок, что является рекордом для чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежит финальному турниру 2016 года во Франции, когда количество заявок составило 11 млн.

Новый рекорд связан с увеличением количества стадионов, на которых пройдут матчи. Три года назад игры проходили на 10 французских аренах, в следующем году матчи пройдут в 12 европейских городах, что приурочено к 60-летней годовщине турнира. В среднем, от каждого болельщика поступило 14 запросов на игры как минимум на двух стадионах турнира.

Больше всего заявок было подано на финал турнира, который пройдет 12 июля на лондонском "Уэмбли", - около 2 млн. При этом в первое окно продаж было доступно порядка 43,5 тыс. билетов на финал, что составляет половину от их общего количества. Это означает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил 44 запроса на каждый из этих билетов, что вдвое превышает количество запросов на билеты на финальный матч чемпионата Европы - 2016. Более 540 тыс. заявок было отправлено на посещение стартового матча турнира, который пройдет 12 июля на Олимпийском стадионе в Риме, вмещающем около 73 тыс. человек.

"На дефицит интереса к матчам не рассчитывали"

Кроме Лондона, Рима и Санкт-Петербурга, игры чемпионата Европы пройдут в Мюнхене, Баку, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. УЕФА получил заявки от болельщиков из 213 стран. На три матча группового раунда и встречу 1/4 финала на "Газпром-Арене", вмещающей 61 тыс. человек, было оставлено 994 617 заявок, в то время как матчи Евро в Санкт-Петербурге смогут посетить всего 244 тыс. зрителей. По словам генерального директора оргкомитета российской части турнира Алексея Сорокина, количество билетов в продаже не превысит эту сумму.