СМИ: украинский вратарь ФК "Реал" Лунин может продолжить карьеру в "Бетисе"

ТАСС, 15 июля. Испанский футбольный клуб "Реал" может отдать 20-летнего украинского вратаря Андрея Лунина в аренду "Бетису". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

В случае перехода в севильский клуб Лунин может занять место основного вратаря, которое освободилось после перехода 24-летнего Пау Лопеса в итальянскую "Рому".

После возвращения Зинедина Зидана на тренерский пост мадридского клуба в марте 2019 года будущее украинца стало неопределенным из-за количества кандидатов на роль основного голкипера. На данный момент основным вратарем "Реала" является 27-летний бельгиец Тибо Куртуа, перешедший в мадридский клуб летом 2018-го. Также у Зидана есть возможность выбирать между 32-летним костариканцем Кейлором Навасом, который был основным вратарем команды с 2014-го по 2018-й, и своим сыном, 21-летним Люкой Зиданом.

Сезон-2018/19 украинец провел в составе испанского "Леганеса" в аренде, за который он отыграл семь матчей в стартовом составе. Ранее он выступал за украинские клубы "Днепр" и "Зарю", из которого он перешел в мадридский клуб за €8,5 млн.

В составе молодежной сборной Украины Лунин стал чемпионом мира в 2019 году и был признан лучшим вратарем турнира.