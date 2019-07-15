Баскетболист Мики перешел из "Химок" в "Реал"

ТАСС, 15 июля. Американский баскетболист Джордан Мики покинул подмосковные "Химки" по истечении однолетнего соглашения с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Химок".

Позднее пресс-служба испанского "Реала" объявила о переходе 25-летнего форварда в клуб на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

В сезоне-2018/19 американский баскетболист провел в составе подмосковного клуба 63 матча и в среднем набирал за матч 15 очков и совершал 6,1 подбора.

Ранее игрок выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" и "Майами", проведя за две команды в общем 64 матча.