Гол Кварацхелии спас "Рубин" от поражения в матче первого тура РПЛ против "Локомотива"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в заключительном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "РЖД-Арена" в Москве в присутствии 10732 зрителей, эта встреча стала худшей по посещаемости в стартовом туре чемпионата.

В составе "Локомотива" гол прямым ударом со штрафного забил полузащитник Алексей Миранчук (66-я минута). У "Рубина" отличился 18-летний Хвича Кварацхелия (76), который сыграл первый официальный матч за команду. Вторую половину сезона-2018/19 он провел за "Локомотив" на правах аренды из "Рустави", сыграл семь встреч и забил один гол.

На 23-й минуте игрок "Локомотива" Антон Миранчук не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину. В сезоне-2018/19 он реализовал все четыре одиннадцатиметровых удара, а "Локомотив" забил пять пенальти из семи.

В стартовом составе "Рубина" пятеро футболистов впервые вышли на поле в официальном матче за команду, на игру клуб вывел новоиспеченный капитан Вячеслав Подберезкин. В составе "Локомотива" дебютный матч провел Дмитрий Рыбчинский, заменивший на 81-й минуте заработавшего пенальти Рифата Жемалетдинова.

На матче в режиме офлайн работала система видеоассистента рефери (VAR).

В матче второго тура "Локомотив" примет дебютанта чемпионата России "Тамбов", а казанский клуб на выезде сыграет с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 21 июля.

Ход матча

Вечер понедельника не мог не сказаться на посещаемости заключительного матча первого тура нового розыгрыша чемпионата России - на трибунах "РЖД-Арены" собрались 10 732 болельщика. Перед игрой зрители смогли принять участие в традиционном комплексе мероприятий, так называемом "матч-дэй". Помимо музыкальных выступлений, любители футбола приняли участие в различных спортивных активностях, нанесли аквагрим и вкусно перекусили.

Перед игрой появилась информация, что участие в матче не сможет принять основной форвард хозяев Федор Смолов. Его на острие атаки заменил Эдер, однако в первом тайме португалец ничем особенным не отметился. Основная опасность исходила от братьев Миранчуков, которые изобретательными комбинациями не раз ставили оборону соперника в тупик. Антон загубил два верных момента - сначала не смог переиграть Юрия Дюпина, выйдя с ним один на один, а позднее не реализовал одиннадцатиметровый.

После этого игра выровнялась, "Рубин" окончательно освоился, а во втором тайме гости и вовсе перехватили инициативу. Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин решился заменить Эдера на Александра Коломейцева, а место центрфорварда занял Алексей Миранчук, который точным ударом со штрафного открыл счет в матче. Казалось, что казанцы не смогут уйти от поражения, но вышедший на замену Кварацхелия принес "Рубину" ничью. Хозяева поля до последних секунд пытались вырвать победу, но им не удалось этого сделать.