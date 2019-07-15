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Футбол в России

Гол Кварацхелии спас "Рубин" от поражения в матче первого тура РПЛ против "Локомотива"

Встреча завершилась со счетом 1:1
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Описание
Болельщики "Локомотива"
© Михаил Терещенко/ТАСС
Павел Могилевец и Ведран Чорлука
© Михаил Терещенко/ТАСС
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Михаил Терещенко/ТАСС
Защитник "Рубина" Виталий Денисов и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский
© Михаил Терещенко/ТАСС
Тренер "Рубина" Роман Шаронов
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Игрок "Локомотива" Алексей Миранчук
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в заключительном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "РЖД-Арена" в Москве в присутствии 10732 зрителей, эта встреча стала худшей по посещаемости в стартовом туре чемпионата.

В составе "Локомотива" гол прямым ударом со штрафного забил полузащитник Алексей Миранчук (66-я минута). У "Рубина" отличился 18-летний Хвича Кварацхелия (76), который сыграл первый официальный матч за команду. Вторую половину сезона-2018/19 он провел за "Локомотив" на правах аренды из "Рустави", сыграл семь встреч и забил один гол.

На 23-й минуте игрок "Локомотива" Антон Миранчук не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину. В сезоне-2018/19 он реализовал все четыре одиннадцатиметровых удара, а "Локомотив" забил пять пенальти из семи.

В стартовом составе "Рубина" пятеро футболистов впервые вышли на поле в официальном матче за команду, на игру клуб вывел новоиспеченный капитан Вячеслав Подберезкин. В составе "Локомотива" дебютный матч провел Дмитрий Рыбчинский, заменивший на 81-й минуте заработавшего пенальти Рифата Жемалетдинова.

На матче в режиме офлайн работала система видеоассистента рефери (VAR).

В матче второго тура "Локомотив" примет дебютанта чемпионата России "Тамбов", а казанский клуб на выезде сыграет с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 21 июля.

Ход матча

Вечер понедельника не мог не сказаться на посещаемости заключительного матча первого тура нового розыгрыша чемпионата России - на трибунах "РЖД-Арены" собрались 10 732 болельщика. Перед игрой зрители смогли принять участие в традиционном комплексе мероприятий, так называемом "матч-дэй". Помимо музыкальных выступлений, любители футбола приняли участие в различных спортивных активностях, нанесли аквагрим и вкусно перекусили.

Перед игрой появилась информация, что участие в матче не сможет принять основной форвард хозяев Федор Смолов. Его на острие атаки заменил Эдер, однако в первом тайме португалец ничем особенным не отметился. Основная опасность исходила от братьев Миранчуков, которые изобретательными комбинациями не раз ставили оборону соперника в тупик. Антон загубил два верных момента - сначала не смог переиграть Юрия Дюпина, выйдя с ним один на один, а позднее не реализовал одиннадцатиметровый.

После этого игра выровнялась, "Рубин" окончательно освоился, а во втором тайме гости и вовсе перехватили инициативу. Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин решился заменить Эдера на Александра Коломейцева, а место центрфорварда занял Алексей Миранчук, который точным ударом со штрафного открыл счет в матче. Казалось, что казанцы не смогут уйти от поражения, но вышедший на замену Кварацхелия принес "Рубину" ничью. Хозяева поля до последних секунд пытались вырвать победу, но им не удалось этого сделать.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Крылья Советов11002-03
2Урал11003-23
3Зенит11002-13
4Ростов11002-13
5Спартак11001-03
6Ахмат11001-03
7Рубин10101-11
8Динамо10101-11
9Локомотив10101-11
10Арсенал10101-11
11Уфа10012-30
12Оренбург10011-20
13Тамбов10011-20
14Краснодар11010-10
15Сочи10010-10
16ЦСКА10010-20
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