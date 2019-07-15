Бывший президент КОНКАКАФ считает, что штраф в размере $79 млн является несправедливым

ТАСС, 15 июля. Бывший президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джек Уорнер назвал несправедливым решение суда в Нью-Йорке оштрафовать его на $79 млн в пользу КОНКАКАФ по обвинению в получении взяток. Об этом говорится в открытом письме Уорнера, опубликованном в газете Sunshine Today, владельцем которой он является.

11 июля окружной суд в Нью-Йорке признал 76-летнего Уорнера виновным по обвинению в получении взяток. Суд обязал его выплатить $79 млн штрафа.

Уроженец Тринидада и Тобаго Уорнер, а также бывший генеральный секретарь КОНКАКАФ американец Чак Блейзер, скончавшийся в июле 2017 года, обвинялись в продаже голосов во время выборов хозяев чемпионатов мира, также они обвинялись в получении денег за продажу прав на телетрансляции. В апреле КОНКАКАФ достигла соглашения о получении $20 млн со счетов покойного Блейзера. Американец признавал, что он брал взятки во время определения хозяев чемпионатов мира 1998 и 2010 годов, права на проведение которых получили Франция и ЮАР соответственно. Также сообщалось, что КОНКАКАФ подавала иск на $20 млн к Блейзеру и Уорнеру, утверждая, что имеет право претендовать на сумму, в три раза превышающую заявленную в иске.

"Последние судебные разбирательства были инициированы предвзятым и враждебным исполнительным органом КОНКАКАФ под влиянием США для того, чтобы возложить вину за невыполнение обязательств [КОНКАКАФ] в течение последних семи лет на плечи предыдущего главы КОНКАКАФ", - говорится в заявлении Уорнера.

Уорнер был в центре коррупционного скандала в ФИФА, он заключил сделку со следствием в 2013 году и был информатором ФБР. Также он сыграл ключевую роль в аресте нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА в швейцарском Цюрихе в мае 2015 года.

В июле 2019 года национальный суд Тринидада и Тобаго отклонил апелляцию Уорнера на решение об экстрадиции в США, где он должен предстать перед судом по другому делу, по которому он также обвиняется в коррупции. Однако у него есть шанс обжаловать решение, для этого он должен обратиться в судебный комитет Тайного совета, консультативного органа при королеве Великобритании.

Коррупция в ФИФА

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, Хосе Мария Марин и президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент КОНКАКАФ, бывший вице-президент ФИФА и глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Альфред Хавит и Хуан Анхель Напоут. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.