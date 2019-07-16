СМИ: ЦСКА может приобрести футболиста итальянского "Интера" Пушкаша

ТАСС, 16 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении румынского нападающего итальянского "Интера" Георге Пушкаша. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttomercato.

По информации источника, у 23-летнего футболиста есть несколько предложений и от других клубов. Текущий контракт Пушкаша с "Интером" рассчитан до 2020 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет €3 млн.

Пушкаш сыграл за основную команду "Интера" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, за молодежную команду миланского клуба он провел 38 матчей и забил 27 мячей. Прошлый сезон футболист провел в аренде в клубе второго дивизиона итальянского чемпионата "Палермо", забив девять мячей и отдав три голевые передачи за 33 матча. За национальную сборную Румынии он провел восемь встреч и отличился четыре раза .