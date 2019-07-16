Китайский экипаж считает, что ралли "Шелковый путь" укрепит отношения между тремя странами

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Международное ралли "Шелковый путь" способствует укреплению отношений между Россией, Монголией и Китаем. Такую точку зрения ТАСС во вторник высказали члены китайского экипажа Чжан Мина, выступавшего на SMG Buggy в зачете внедорожников.

Победу в зачете внедорожников одержал катарец Насер Аль-Аттия ("Тойота"), он преодолел всю дистанцию за 24 часа 25 минут 29 секунд. Второй результат в общем зачете у китайца Хань Вэя (SMG Buggy, +1:25.04), третьим стал француз Жером Пелише (+1:43.39), Чжан Мин показал пятый результат (+2:42.59). Ралли стартовало в Иркутске 6 июля, спортивный маршрут гонки составил 3500 км, финишировало ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Ралли проходило на территории России, Китая и Монголии.

"Несомненно, это соревнование окажет положительное влияние на укрепление отношений между Китаем, Россией и Монголией. К тому же эти три страны - ключевые участницы инициативы "Один пояс, один путь", и их взаимодействие в таком формате, безусловно, будет способствовать усилению взаимных контактов", - подчеркнул член экипажа Цинь Сюй.

По словам китайских участников, гонка "Шелковый путь" оказалась гораздо сложнее, чем многие ралли, в которых им приходилось участвовать прежде на территории КНР. Они отметили, что, как ни парадоксально, но и в этом международном состязании самым тяжелым оказался китайский этап, а именно - песчаная пустыня Гоби.

По поводу российской части трассы команда высказалась с воодушевлением, назвав ее "чрезвычайно живописной". В то же время американец Эндрю Шорт, занявший второе место среди мотоциклистов, отметил, что первый этап гонки по России оказался для него наиболее сложным.

"Это было профессионально организованное мероприятие. Было много трудностей, но благодаря им я смог накопить больше опыта. Самой проблематичной оказалась навигация. Ралли по России тоже стало для меня особенно непростым", - рассказал он.