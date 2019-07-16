Спортсмены более 20 стран выступят на бильярдном турнире к пятилетию договора ЕАЭС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спортсмены более 20 стран примут участие в чемпионате мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", приуроченном к пятилетию подписания договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сказал директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Данияр Турусбеков в рамках видеомоста Москва - Алма-Ата - Бишкек - Минск - Кишинев, который прошел в преддверии турнира.

Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" пройдет с 7 по 14 августа в Чолпон-Ате (Киргизия), его цель - популяризация бильярда на пространстве ЕАЭС.

"Сам чемпионат мира пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, на церемонии открытия планируется участие вице-премьеров всех пяти стран, а также председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна и президента Международной конфедерации пирамиды (русский бильярд) Павла Завального, - сказал Турусбеков. - Планируем, что будут участвовать спортсмены более 20 стран. В 2014 году был рекорд, участвовало 23 страны, сейчас мы будем стараться, чтобы в этом году было представлено еще больше стран. Общий призовой фонд - 2 млн рублей, есть за что бороться".

"Сейчас союз празднует свое пятилетие, вместе с подведением итогов главами правительств также была утверждена программа празднования, одним из пунктов была организация международного турнира по бильярду. Мы выбрали бильярд, потому что эта игра действительно является евразийской, это всеми любимая игра на большом евразийском пространстве, в каждом государстве - члене ЕАЭС есть свой чемпион мира. Инициатива проведения чемпионата мира принадлежит председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну, была организована двусторонняя встреча с президентом Международной конфедерации пирамиды Павлом Завальным. На ней приняли решение провести не просто международный турнир, а повысить его до чемпионата мира и организовать в преддверии заседаний Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств на побережье озера Иссык-Куль", - добавил Турусбеков.

Исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов отметил, что спорт охватывает все новые страны. "Мы молодой спорт, нам всего 19 лет, если взять тот же пул, снукер или карамболь, то им уже больше сотни лет. Мы пока не претендуем на охват спортсменами всего мира, но у нас есть спортсмены не только на постсоветском пространстве, в чемпионатах мира участвуют и представители Германии, Франции, Испании, Италии, США. Мы ожидаем, что приедут участники из целого ряда стран мира, будут показывать свою игру, и мы уверены, что турнир пройдет на самом высоком организационном и спортивном уровне", - сказал Фирсов.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годы). 14 мая 2018 года статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии. Руководящим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят президенты государств - членов объединения.