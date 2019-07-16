РФС обсудит с ФИФА и IFAB засчитанный гол "Локомотива" в матче с "Рубином"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет консультации с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) по поводу гола "Локомотива" в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина". Об этом на пресс-конференции заявил глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

С сезона-2019/20 вступили изменения в правилах, согласно которым игрокам атакующей команды запрещается стоять в стенке во время штрафного удара. В матче с "Рубином" (1:1) 15 июля Алексей Миранчук в подобной ситуации забил мяч в ворота казанского клуба. Главный судья встречи Михаил Вилков засчитал взятие ворот.

"Это новое правило, такие ситуации будут возникать, - сказал Егоров. - Никто бы не понял, если бы этот гол не был засчитан. По букве закона это нарушение, но никто не будет так делать. Мы отправим этот момент в ФИФА и IFAB".