Триумф КамАЗов. Российские экипажи заняли весь подиум "Шелкового пути" в зачете грузовиков

ТАСС, 16 июля. Девятый по счету ралли-рейд "Шелковый путь" завершился во вторник в китайском Дуньхуане. Российская команда "КамАЗ-мастер" заняла весь подиум в зачете грузовиков.

На эту тему Экипаж Шибалова выиграл ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Первое место в зачете грузовиков занял экипаж под управлением Антона Шибалова, который преодолел дистанцию за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Вторым в общем зачете стал экипаж под руководством Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды). На третьем месте - еще одна российская команда "КамАЗ-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+52.05). Основным соперником российских "КамАЗов" по ходу гонки был грузовик белорусского пилота МАЗа Сергея Вязовича. Он лидировал в общем зачете до седьмого этапа включительно, но досадная авария не позволила ему продолжить гонку. Во время прохождения специального участка на восьмом этапе, который располагался на территории Китая от Байинбаолига до Алашаня, автомобиль белорусского спортсмена перевернулся, встал на колеса, но, проехав 200 метров, остановился. Гонщики не пострадали, но технические повреждения грузовика не позволили продолжить соревнование. Всего в зачете грузовиков участвовало 16 экипажей. Дебют мотоциклистов Гонка мотоциклистов на "Шелковом пути" проводилась впервые, и свое имя в историю первым вписал британец Сэм Сандерлэнд ("KTM"). Он преодолел дистанцию за 26 часов 12 минут 47 секунд и стал победителем мото-зачета. После финиша спортсмен поблагодарил свою команду и отметил, что без нее не сумел бы добиться такого результата.

"Выиграть гонку всегда сложно, но со мной была хорошая команда, и я много готовился, - рассказал гонщик ТАСС. - Мы старались изо всех сил каждый день, и результат налицо, вы видите его: благодаря пройденным трудностям эта победа особенно ценна для нас. Для того, чтобы победить, важны не только личные тренировки, но и команда - с ней можно преодолевать длинные расстояния". Сандерлэнд восхитился маршрутом, который позволил участникам увидеть красоты и природные особенности сразу трех стран. "Это была превосходная гонка, большое приключение. Нам представилась возможность исследовать три разные страны, проехав через Россию, Монголию и Китай. В России попадались озера и леса, в Монголии мы преодолевали равнины, а здесь, в КНР, - песчаные дюны. Очень рад, что мне представилась такая великолепная возможность - узнать об этих странах побольше, проехав через их территорию на мотоцикле", - сказал победитель. Главной российской надеждой зачета мотоциклов являлась чемпионка мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации (FIM) и вице-чемпионка ралли-рейда "Дакар" в женском зачете Анастасия Нифонтова. После трех этапов россиянка занимала 19-е место, но была вынуждена досрочно завершить гонку. Спортсменка попала в аварию на четвертом этапе ралли и не смогла вернуться на трассу из-за перелома ключицы. Несмотря на серьезное повреждение, Нифонтова заявила, что намерена участвовать в ралли в следующем году. Вторым в общем зачете стал американец Эндрю Шорт ("Хускварна", +20.22). Третьим - француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +21.02). Первая победа трехкратного чемпиона "Дакара" Лучшее время в самой массовой категории гонки - зачете внедорожников - показал трехкратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota Hilux), преодолевший дистанцию за 24 часа 25 минут 29 секунд. Второй результат в общем зачете у китайца Хань Вэя (SMG Buggy, +1:25.04). Третьим стал француз Жером Пелише (Optimus, +1:43.39).