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Летние олимпийские виды спорта

"Спартак" сыграет со шведским "Мальмё" в квалификации Кубка ЕГФ

Первые матчи второго раунда пройдут 5-6 октября

ТАСС, 16 июля. Гандбольный клуб "Спартак" встретится со шведским "Мальмё" во втором раунде квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). Результаты жеребьевки, которая прошла в Вене, приводит пресс-служба турнира.

Первые матчи второго раунда квалификации пройдут 5-6 октября 2019 года, вторые - неделей позднее. Матчи третьего раунда будут сыграны 16-17 и 23-24 ноября.

"Спартак" основан в 2017 году, клуб дважды становился серебряным призером чемпионата России и Кубка России.

Кроме того, стал известен соперник российской женской команды "Астраханочка" по первому раунду квалификации Кубка ЕГФ - им стал израильский клуб "Маккаби" (Рамат-Ган). Первые матчи пройдут 7-8 сентября, ответные - 14-15 сентября.

Соперники краснодарской "Кубаночки" и звенигородской "Звезды" по второму раунду квалификации определятся позднее.

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