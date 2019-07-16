Организаторы "Шелкового пути" решили сохранить зачет мотоциклов в следующем году

Мотозачет был включен в программу "Шелкового пути" впервые. Победителем в зачете мотоциклов стал британец Сэм Сандерлэнд ("KTM"), он преодолел дистанцию за 26 часов 12 минут 47 секунд. Вторым в общем зачете стал американец Эндрю Шорт ("Хускварна", +20.22), третьим - француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +21.02).

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Зачет мотоциклов останется в программе международного ралли-рейда "Шелковый путь" в следующем году. Об этом заявил ТАСС по телефону руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин.

"Мотоциклисты очень довольны, они готовы еще раз приехать на "Шелковый путь". На финише я услышал много лестных слов в адрес организаторов, все очень рады, что "Шелковый путь" открыл двери для мотокласса. До встречи в следующем году, вот с такими словами мы расстались", - сказал Чагин.

"Меня они впечатлили, это очень отчаянные спортсмены. Нужно крайне высокое умение управлять мотоциклом, чтобы так проходить трассу в песках, - отметил Чагин. - Я пролетел всю гонку на вертолете, но видел сверху, как они летят, порхают над песком и степью. Пропитался еще большим уважением к участникам этой категории, мы, конечно, будем ее оставлять в следующем году".

Девятый "Шелковый путь" прошел с 6 по 16 июля, спортивный маршрут гонки составил 3500 километров. Гонка стартовала в Иркутске, несколько этапов прошли по территории Монголии и Китая. Финишной точкой стал китайский Дуньхуан.