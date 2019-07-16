СМИ: ПСЖ отказался обменять Неймара на футболистов "Барселоны" Коутиньо и Дембеле

ТАСС, 16 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" отклонил предложение испанской"Барселоны" о переходе бразильского нападающего французского клуба Неймара в обмен на форвардов Фелипе Коутиньо и Усмана Дембеле. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

По информации источника, "Барселона" направила в ПСЖ новое предложение, по которому испанский клуб готов обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара, который сам неоднократно заявлял о желании перейти в "Барселону", кроме того, каталонцы обязуются заплатить €40 млн. Президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи назвал "смешным" предложение "Барселоны" и отказался от сделки. Отмечается, что в переговорах по трансферу 27-летнего бразильца множество посредников, через которых клубы контактируют друг с другом.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019) и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. В составе команды из Каталонии Коутиньо провел 78 матчей, 57 из которых - в стартовом составе, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансфер Дембеле из дортмундской "Боруссии" в 2017 году обошелся "Барселоне" в €105 млн, в прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 9 передач.