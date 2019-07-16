Болгарский ЦСКА вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 16 июля. Болгарский футбольный клуб ЦСКА в гостях сыграл вничью с черногорским "Титоградом" со счетом 0:0 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, но прошел в следующий раунд из-за результата первой встречи, которая завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Софии.

Во втором квалификационном раунде ЦСКА встретится с хорватским "Осиеком".

Во вторник были сыграны три встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы. В следующий раунд прошли сербский клуб "Чукарички", который в гостях разгромил армянский "Бананц" со счетом 5:0 (первая игра - 3:0), и "Клаксвик" (Фарерские острова), сыгравший вничью с латвийским "Ритериаи" со счетом 0:0 в домашнем матче (первая игра - 1:1).

Матч между грузинским "Сачхере" и люксембургским клубом "Фола" пройдет в среду, остальные ответные встречи состоятся в четверг, в том числе игра молдавской "Сперанцы" и азербайджанского "Нефтчи". В первом матче победил "Нефтчи" со счетом 3:0. Победитель этой пары станет соперником российского "Арсенала", который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля. "Арсенал" примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.