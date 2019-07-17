Легенда по прозвищу Горошек: почему чемпиона мира Уитакера считали уникальным боксером

Легенда бокса, бывший абсолютный чемпион мира Пернелл Уитакер трагически погиб в США. Уитакер попал под колеса автомобиля в курортном городе Вирджиния-Бич, врачи не сумели спасти 55-летнего спортсмена — он скончался на месте от тяжелых травм. Сбивший боксера водитель не покинул место происшествия и дождался полицию.
Все мировые легенды бокса от Флойда Мэйуэзера — младшего, который за несколько дней до смерти встретился с Уитакером, до ринг-анонсера Майкла Баффера выразили соболезнования его родным и близким.
Знаменитый боксер по прозвищу Душистый Горошек завоевывал пояса в четырех весовых категориях — легкой (до 60 кг), первой полусредней (до 63), полусредней (до 67) и первой средней (до 70). Уитакер владел титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), удерживая их по несколько лет. В 2006 году американец был включен в Международный зал славы бокса.
Уитакер был успешен и в любительском боксе — он стал олимпийским чемпионом 1984 года, завоевал золото Панамериканских игр и серебро чемпионата мира. Согласно статистике, американец входит в число боксеров, сумевших нанести более 500 точных ударов за один бой.
Кража побед
Карьера Горошка могла быть еще более успешной, но часть побед у Уитакера отняли судьи. Так, в 1988 году боксер проиграл решением судей мексиканцу Хосе Луису Рамиресу, упустив возможность завоевать титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Казалось, Уитакер не оставил никаких шансов сопернику, но судьи каким-то образом засчитали победу мексиканцу. Тот бой влиятельный журнал The Ring назвал худшим за десятилетие. Спустя год Уитакер взял у Рамиреса убедительный реванш.
Неприятная ситуация повторилась в поединке с другим мексиканским боксером — Хулио Сесаром Чавесом. Уитакер брал раунд за раундом, Чавес, по ощущениям, записал в актив не более трех. Но судьи признали бой ничейным. В 1997 году Уитакер встретился с Оскаром де ла Хойей. Он полностью контролировал ход поединка и отправил соперника в нокдаун в девятом раунде, но судьи сняли с него очко (за удар оппонента головой) и отдали победу противнику.
"В него было почти нереально попасть, он постоянно менял стойку. Но я благодаря нереальным усилиям сумел это сделать", — вспоминал де ла Хойя.
Фишки
Уитакер прослыл уникальным боксером. Почему? Он невероятно защищался, соперники просто не могли по нему попасть. Гипнотизирующая защита Уитакера надолго останется в памяти у многих любителей бокса.
Американец обладал феноменальными рефлексами, ловкостью и уникальными навыками боксирования. Уступая в большинстве поединков своим оппонентам в антропометрических данных, а зачастую и в весе, силе и мощи, Уитакер делал так, что соперники были не способны нанести ему существенный урон. А сам в это время выполнял различные трюки в атаке.
По дороге к большим титулам Уитакер разнес высоко котировавшегося дядю Флойда Мэйуэзера — младшего — Роджера Мэйуэзера.
Pernell Whitaker making Oscar De La Hoya miss #RIPSweetPea pic.twitter.com/Cr81KQY0dM— Against The Ropes (@ATRboxinguk) 15 июля 2019 г.
Кокаин и проблемы с психикой
В последние годы карьеры у легенды начались серьезные проблемы с наркотиками. В 1997 году Уитакер победил единогласным решением судей россиянина Андрея Пестряева. Однако позднее в допинг-пробе американца был обнаружен кокаин, и результат боя был аннулирован. Американского боксера дисквалифицировали на полгода и отправили на реабилитацию от наркозависимости. Из-за этого у него сорвался поединок за титул чемпиона мира по версии WBA. Уитакер вернулся в 1999 году и провел два боя до окончания карьеры.
В апреле 2001 года в поединке против заурядного мексиканского середняка Карлоса Бохоркеса он сломал ключицу и досрочно завершил бой в начале четвертого раунда. В послематчевом интервью Уитакер сказал: "Это конец". Также он добавил, что его тело устало от травм, а сам он даже не будет думать о возвращении.
Об уходе из спорта он официально объявил в 2001 году. Уже спустя два дня его подруга вызвала скорую помощь, поскольку у спортсмена случилось помутнение из-за употребления алкоголя, смешанного с обезболивающими препаратами. По крайней мере, так объяснил свое состояние сам боксер. Его спутница предполагала, что он опять увлекся наркотиками.
В тот же год Уитакер стал виновником ДТП, после которого получил четырехлетний условный срок. При этом прямо в зал суда он зачем-то пронес кокаин, который был обнаружен. Позднее Уитакер 27 месяцев сидел в тюрьме за хранение психотропных веществ. Из-за всего происходящего у Уитакера начались проблемы в личной жизни, которые вылились в развод с женой Ровандой, от брака с которой осталось четверо детей. Разгульный образ жизни закончился потерей Уитакером почти всех заработанных им на ринге миллионов долларов.
В 2002 году The Ring поставил Уитакера на 10-е место в рейтинге лучших боксеров мира за последние 80 лет. В 2005 году легенда бокса открыл зал в родной Вирджинии. Он тренировал многих известных боксеров, в том числе бывшего чемпиона мира Заба Джуду. Но на этом поприще надолго не задержался.
Игорь Лазорин