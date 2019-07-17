Легенда по прозвищу Горошек: почему чемпиона мира Уитакера считали уникальным боксером

Бывший абсолютный чемпион мира Пернелл Уитакер умер в возрасте 55 лет, он попал под колеса автомобиля в городе Вирджиния-Бич

Легенда бокса, бывший абсолютный чемпион мира Пернелл Уитакер трагически погиб в США. Уитакер попал под колеса автомобиля в курортном городе Вирджиния-Бич, врачи не сумели спасти 55-летнего спортсмена — он скончался на месте от тяжелых травм. Сбивший боксера водитель не покинул место происшествия и дождался полицию. Все мировые легенды бокса от Флойда Мэйуэзера — младшего, который за несколько дней до смерти встретился с Уитакером, до ринг-анонсера Майкла Баффера выразили соболезнования его родным и близким. Знаменитый боксер по прозвищу Душистый Горошек завоевывал пояса в четырех весовых категориях — легкой (до 60 кг), первой полусредней (до 63), полусредней (до 67) и первой средней (до 70). Уитакер владел титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), удерживая их по несколько лет. В 2006 году американец был включен в Международный зал славы бокса. Уитакер был успешен и в любительском боксе — он стал олимпийским чемпионом 1984 года, завоевал золото Панамериканских игр и серебро чемпионата мира. Согласно статистике, американец входит в число боксеров, сумевших нанести более 500 точных ударов за один бой.

Кража побед Карьера Горошка могла быть еще более успешной, но часть побед у Уитакера отняли судьи. Так, в 1988 году боксер проиграл решением судей мексиканцу Хосе Луису Рамиресу, упустив возможность завоевать титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Казалось, Уитакер не оставил никаких шансов сопернику, но судьи каким-то образом засчитали победу мексиканцу. Тот бой влиятельный журнал The Ring назвал худшим за десятилетие. Спустя год Уитакер взял у Рамиреса убедительный реванш. Неприятная ситуация повторилась в поединке с другим мексиканским боксером — Хулио Сесаром Чавесом. Уитакер брал раунд за раундом, Чавес, по ощущениям, записал в актив не более трех. Но судьи признали бой ничейным. В 1997 году Уитакер встретился с Оскаром де ла Хойей. Он полностью контролировал ход поединка и отправил соперника в нокдаун в девятом раунде, но судьи сняли с него очко (за удар оппонента головой) и отдали победу противнику. "В него было почти нереально попасть, он постоянно менял стойку. Но я благодаря нереальным усилиям сумел это сделать", — вспоминал де ла Хойя.

Описание Оскар де ла Хойя и Пернелл Уитакер, 12 апреля 1997 года © AP Photo/Eric Draper, File

Фишки Уитакер прослыл уникальным боксером. Почему? Он невероятно защищался, соперники просто не могли по нему попасть. Гипнотизирующая защита Уитакера надолго останется в памяти у многих любителей бокса. Американец обладал феноменальными рефлексами, ловкостью и уникальными навыками боксирования. Уступая в большинстве поединков своим оппонентам в антропометрических данных, а зачастую и в весе, силе и мощи, Уитакер делал так, что соперники были не способны нанести ему существенный урон. А сам в это время выполнял различные трюки в атаке. По дороге к большим титулам Уитакер разнес высоко котировавшегося дядю Флойда Мэйуэзера — младшего — Роджера Мэйуэзера.

Pernell Whitaker making Oscar De La Hoya miss #RIPSweetPea pic.twitter.com/Cr81KQY0dM — Against The Ropes (@ATRboxinguk) 15 июля 2019 г.