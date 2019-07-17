Лесун и Губайдуллина вошли в состав сборной России на ЧЕ по современному пятиборью

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель золотой медали Игр-2016 Александр Лесун и чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по современному пятиборью, который пройдет с 6 по 11 августа в британском Бате. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

"В личных турнирах выступят Александр Лесун, Александр Лифанов, Сергей Баранов и Кирилл Беляков, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и победительница недавно завершившегося юниорского чемпионата мира Аделина Ибатуллина", - сказал Моисеев.

По словам главного тренера, состав эстафетных команд формировался с учетом длительного оформления въездных виз в Великобританию. "Мы очень хотели бы проверить в боевых условиях наших молодых спортсменов, но они не успеют получить визы. Поэтому в женской эстафете выступят Екатерина Хураськина и Анастасия Петрова, в мужской - Данил Калимуллин и Егор Пучкаревский, в смешанной - Людмила Тебекина и Вячеслав Бардышев", - сообщил Моисеев.

Как сказал главный тренер, никаких проблем с получением въездных виз в Великобританию у российских участников ЧЕ-2019 быть не должно, так как все необходимые документы были поданы в срок. Турнир в Великобритании будет квалификационным к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Сборная России имеет возможность завоевать в Бате по одной олимпийской лицензии у мужчин и женщин.

"Сборная России ставит перед собой задачу бороться на чемпионате Европы за медали во всех видах программы. Этот турнир будет иметь большое значение при формировании команды на чемпионат мира в Венгрии. Я не исключаю, что в составе пройдет определенная ротация", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 2 по 8 сентября в Будапеште.