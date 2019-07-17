{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Выставка Федерации бокса России открыта в Госдуме

В экспозиции представлены уникальные исторические экспонаты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Выставка Федерации бокса России, посвященная истории и развитию этого вида спорта, открыта в здании Государственной думы РФ. Торжественное открытие выставки прошло в среду.

Задача выставки - показать достижения российского бокса, рассказать его историю и планы развития. В экспозиции представлены уникальные исторические экспонаты, фото- и видеохроника достижений легендарных советских и российских боксеров.

На церемонии открытия выставки присутствовали российские боксеры, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, а также депутаты. В их числе - Николай Валуев, Евгений Тищенко, Дмитрий Пирог, Егор Мехонцев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичВалуев, Николай СергеевичБокс
Летние олимпийские виды спорта
Объявлен состав сборной России на финал Кубка мира по стрельбе из лука
Турнир пройдет в Москве с 6 по 7 сентября
Читать полностью