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Летние олимпийские виды спорта

Москомспорт: концерт "Металлики" не помешает юниорскому ЧМ по художественной гимнастике

Турнир и концерт пройдут на территории спорткомплекса "Лужники"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Концерт известной американской группы Metallica ("Металлика"), который состоится 21 июля на стадионе "Лужники", никак не отразится на проведении юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в расположенном неподалеку Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель Департамента спорта Москвы (Москомспорта) Светлана Бажанова.

Концерт "Металлики" начнется в воскресенье в 18:00 мск, а юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике завершится, согласно расписанию, в 17:45.

"Я уверена, что все пройдет нормально", - ответила Бажанова на вопрос о вероятности появления проблем при проведении по соседству двух массовых мероприятий.

Первый в истории вида спорта чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Право принять первый всемирный молодежный старт досталось России как родине художественной гимнастики.

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Летние олимпийские виды спорта
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