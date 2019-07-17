Брусникина: Ромашина поразила всех экспрессивностью и сложностью программы на ЧМ

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Выступление российской синхронистки Светланы Ромашиной поразило своей экспрессивностью и выбором такой сложной программы. Об этом ТАСС сказала вице-президент Федерации синхронного плавания России, четырехкратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта Ольга Брусникина.

Ромашина в среду завоевала золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

"Я искренне поздравляю Свету с ее сегодняшней победой, было немного неожиданно увидеть ее в образе Кармен, - сказала Брусникина. - Мы привыкли видеть ее более современной дамой, но тем не менее, мне кажется, ей это удалось. Сегодня она всех поразила своей экспрессивностью и сложностью программы. Несмотря на то, что Света уже давно выступает, она держит великолепную форму, и превзойти ее сегодня никто не смог, именно по подаче программы и сложности это было очень здорово".

Ромашина завоевала 20-ю золотую медаль чемпионатов мира, рекордсменом по количеству золотых медалей на мировых первенствах является американский пловец Майкл Фелпс (26). "Я искренне желаю ей, чтобы она продолжала и продолжала свою спортивную карьеру, чтобы здоровье позволяло ей это делать, и чтобы она постаралась достичь рекорда Фелпса", - добавила Брусникина.

29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 10-кратной чемпионкой Европы. На ее счету ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие. После Олимпийских игр 2016 года спортсменка взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка. В прошлом году она возобновила карьеру.