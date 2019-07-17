Российские спортсмены завоевали одну награду в пятый день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну медаль в пятый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

В среду разыгрывалось три комплекта наград. Российская синхронистка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе. Она стала рекордсменкой по числу побед на чемпионатах мира среди синхронисток, завоевав 20 золотых медалей и опередив по этому показателю соотечественницу Наталью Ищенко (19).

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали для сборной России лицензии на Игры 2020 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, выйдя в финал соревнований. Согласно правилам отбора на Олимпийские игры, все 12 участников финала получат олимпийские лицензии для своей страны.

Россиянка Мария Новикова заняла 20-е место на дистанции 5 км в плавании на открытой воде, Валерия Ермакова стала 22-й. В финал женских соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки россиянки отобраться не сумели.

В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой десять золотых, три серебряные и одна бронзовая награды. Команда России располагается на второй строчке (5-3-0), третьими идут украинцы и немцы (по 1-0-2).

В четверг на чемпионате мира будет разыграно три комплекта наград. Пройдут соревнования в плавании на открытой воде (смешанная эстафета, 4х1,25 км), соревнования дуэтов в произвольной программе по синхронному плаванию и соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди мужчин. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.