Российские спортсмены завоевали одну награду в пятый день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 17 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну медаль в пятый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.
В среду разыгрывалось три комплекта наград. Российская синхронистка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе. Она стала рекордсменкой по числу побед на чемпионатах мира среди синхронисток, завоевав 20 золотых медалей и опередив по этому показателю соотечественницу Наталью Ищенко (19).
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали для сборной России лицензии на Игры 2020 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, выйдя в финал соревнований. Согласно правилам отбора на Олимпийские игры, все 12 участников финала получат олимпийские лицензии для своей страны.
Россиянка Мария Новикова заняла 20-е место на дистанции 5 км в плавании на открытой воде, Валерия Ермакова стала 22-й. В финал женских соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки россиянки отобраться не сумели.
В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой десять золотых, три серебряные и одна бронзовая награды. Команда России располагается на второй строчке (5-3-0), третьими идут украинцы и немцы (по 1-0-2).
В четверг на чемпионате мира будет разыграно три комплекта наград. Пройдут соревнования в плавании на открытой воде (смешанная эстафета, 4х1,25 км), соревнования дуэтов в произвольной программе по синхронному плаванию и соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди мужчин. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|10
|3
|1
|14
|2
|Россия
|5
|3
|0
|8
|3
|Украина
|1
|0
|2
|3
|3
|Германия
|1
|0
|2
|3
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|Бразилия
|1
|0
|0
|1
|7
|Франция
|0
|3
|0
|3
|8
|США
|0
|2
|4
|6
|9
|Италия
|0
|2
|1
|3
|9
|Испания
|0
|2
|1
|3