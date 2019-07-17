Правительство РФ планирует создать Координационный совет по развитию физкультуры и спорта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации разместило текст законопроекта о создании Координационного совета по развитию физической культуры и массового спорта. Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

На данном этапе проводятся публичные обсуждения текста проекта нормативно-правового акта и антикоррупционная экспертиза.

В основные задачи совета входит "обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций органов власти при рассмотрении вопросов развития в сфере физической культуры и массового спорта, разработка и реализация программ и мероприятий по развитию, совершенствование государственной политики в данной области и подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики и мер по их реализации".

Функциями совета являются "рассмотрение предложений по государственной политике и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области физической культуры и массового спорта, определение приоритетных направлений деятельности, анализ эффективности реализации государственной политики и взаимодействие со СМИ". Определены следующие компетенции совета: "заслушивание предложений и принятие соответствующих решений, запрос необходимых материалов, привлечение к работе лиц, не входящих в состав совета, создание рабочих групп из числа членов совета и привлеченных лиц, предоставление предложений в правительство РФ и рассмотрение предложений граждан по решению проблем в области физической культуры и спорта".

Совет состоит из председателя, которым является заместитель председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов совета. Состав совета утверждается правительством РФ. Председатель совета утверждает руководителей и составы рабочих групп, создаваемых советом.

Заседания совета проводятся не больше одного раза в полгода. Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов совета. Решения принимаются большинством голосов, в случае равенства решающим является голос председателя, решения совета являются обязательными для всех органов власти.