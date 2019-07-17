Футболист клуба из шестого немецкого дивизиона умер на тренировке

ТАСС, 17 июля. Футболист Штефан Хаберман, выступавший за немецкий клуб шестого дивизиона "Дессауэр", умер во время тренировки 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причина смерти 30-летнего полузащитника не сообщается.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким Штефана в это трудное время. Клубу будет очень его не хватать - и как человека, и как футболиста. Штефан, мы никогда тебя не забудем", - говорится в заявлении клуба.

Хаберман выступал за "Дессауэр" с 2010 года, сыграв 253 матча и забив 21 гол.