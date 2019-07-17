"Атлетико" подписал контракт с футболистом сборной Англии Триппьером

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Атлетико" подписал контракт с защитником сборной Англии Кираном Триппьером, выступавшим за лондонский "Тоттенхэм". Об этом сообщила в среду пресс-служба мадридского клуба.

Контракт с 28-летним футболистом заключен на три сезона. По данным газеты As, сумма трансфера составила €22 млн.

"Триппьер - это универсальный игрок, который способен выполнять большой объем работы и играть даже в полузащите, - говорится в заявлении пресс-службы. - У него отлично поставлен удар, что делает его опасным игроком в штрафной площади соперника".

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Он выступал за "Барнсли" и "Бёрнли", после чего перешел в "Тоттенхэм" летом 2015 года. За лондонский клуб он провел 114 матчей, в которых дважды отличился и сделал 24 голевые передачи. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2.

В составе сборной Англии Триппьер провел 16 матчей, в которых забил один мяч. На чемпионате мира в России в 2018 году он провел шесть встреч и забил гол со штрафного в полуфинальном матче против сборной Хорватии, в котором англичане уступили со счетом 1:2 в дополнительное время. Сборная Англии стала четвертой, проиграв в матче за третье место команде Бельгии (0:2).