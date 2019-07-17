ФК "Сочи" разочарован игрой со "Спартаком" из-за собственных ошибок

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Игроки "Сочи" сами виноваты в проигрыше матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", потом что не забивали в нужные моменты. Об этом сообщил в среду главный тренер команды Александр Точилин на пресс-конференции в Сочи.

"Разочарование есть в плане результата. Сейчас много муссируют, что повлияли судейские ошибки на конечный результат. Но я уже говорил, в первую очередь, мы сами виноваты, что сами не забивали в те моменты, когда судьи нам и не мешали", - отметил Точилин.

"Плюс тот гол, который нам забили - мы сами в какой-то мере виноваты, что прижались в последнюю минуту, играли больше на удержание, чем на победу. Поэтому, возможно, нас за это футбольный бог и покарал", - добавил Точилин.

В матче первого тура чемпионата России в субботу "Сочи" в гостях уступил столичному "Спартаку" со счетом 0:1. Следующий матч команда проведет дома против петербургского "Зенита" 21 июля.

"Сочи" был основан 6 июня 2018 года, клуб выступает на стадионе "Фишт", на котором проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также состоялись шесть матче чемпионата мира - 2018.