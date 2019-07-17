Грузинский футбольный клуб "Чихура" вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 17 июля. Грузинская "Чихура" дома обыграла люксембургскую "Фолу" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и вышла во второй раунд.

В составе хозяев отличились Рати Ардазишвили (25-я минута) и Мишико Сардалишвили (73), единственный мяч гостей забил Дейвид Синани (89, с пенальти).

В первом матче "Чихура" также обыграла "Фолу" со счетом 2:1.

Во втором квалификационном раунде грузинский клуб сыграет с победителем противостояния между шотландским "Абердином" и финским "РоПСом", первый матч завершился домашней победой шотландского клуба со счетом 2:1.

В четверг состоятся еще 43 поединка первого квалификационного раунда, в том числе матч между молдавской "Сперанцей" и азербайджанским "Нефтчи". По итогам этого противостояния определится соперник тульского "Арсенала" во втором квалификационном раунде. Первая встреча завершилась победой "Нефтчи" на выезде со счетом 3:0. Матчи второго квалификационного раунда пройдут 25 июля и 1 августа.