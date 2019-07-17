Российские гандболистки сыграют с венгерками в полуфинале ЧЕ для игроков не старше 19 лет

ТАСС, 17 июля. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Дании со счетом 30:23 в заключительном туре второго этапа группового турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет и сыграет в полуфинале с командой Венгрии. Турнир проходит в венгерском Дьёре.

Самым результативным игроком в составе россиянок стала Валерия Маслова ("Ростов-Дон"), забросившая 11 мячей. Также в полуфинал пробилась команда Нидерландов, ее соперник в полуфинале определится позднее в среду. Оба матча 1/2 финала состоятся в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 21 июля.