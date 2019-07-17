Бетербиев проведет бой с украинским боксером Гвоздиком 18 октября в США

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет объединительный поединок с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком 18 октября в США. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель компании Top Rank Boxing Боб Арум.

"Бой пройдёт 18 октября в США. Точное место проведения будет объявлено позднее", - сказал Арум.

В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.