Пловчиха Ефимова прибыла в Южную Корею для участия на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Юлия Ефимова объявила о прибытии в южнокорейский город Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом лидер национальной команды написала на своей странице в Instagram.

Ефимова вошла в состав сборной России по итогам чемпионата страны, который завершился 12 апреля. Последний этап подготовки к мировому первенству спортсменка проходила в Таиланде.

Среди женщин от России также выступят Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анна Белоусова, Виктория Белякова, Дарья Васькина, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Софья Лобова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья С. Устинова, Дарья К. Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова и Светлана Чимрова.

В составе мужской команды примут участие Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Андрей Минаков, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов и Антон Чупков.

В активе 27-летней Ефимовой пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали чемпионатов мира. Спортсменка также является трехкратным олимпийским призером. Она выигрывала бронзу Олимпийских игр 2012 года (200 м брасс) и два серебра Олимпиады 2016 года (100 м и 200 м брасс).

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года стартовал 12 июля, а завершится 28 июля. Соревнования пловцов начнутся в Кванджу 20 июля.