Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по скалолазанию в Японии

ТАСС, 18 июля. Опубликован состав сборной России по скалолазанию на чемпионат мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

В соревнованиях на трудность примут участие Евгений Зазулин, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Дмитрий Попов, Николай Яриловец, Александр Шиков, Юлия Пантелеева, Луиза Емельева, Елена Красовская, Виктория Мешкова, Олеся Просекова.

В боулдеринге выступят Зазулин, Сергей Скородумов, Егор Крячков, Вадим Тимонов, Яриловец, Шиков, Мешкова, Красовсквая, Емельева, Татьяна Шемулинкина, Ирина Кузьменка, Пантелеева.

В соревнованиях на скорость сборную России представят Дмитрий Тимофеев, Владислав Деулин, Сергей Рукин, Шишков, Яриловец, Станислав Кокорин, Юлия Каплина, Мария Красавина, Елизовета Иванова, Елена Ремизова, Красовская и Мешкова.

Чемпионат мира в Токио пройдет с 11 по 22 августа, турнир 2021 года пройдет в Москве. На Олимпийских играх 2020 года в Токио скалолазание впервые будет представлено в программе соревнований.