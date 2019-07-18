Тренер: сборной России по пляжному футболу по силам попасть на чемпионат мира

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу неудачно выступила на Европейских играх в Минске, но ей по силам выйти в финальную часть чемпионата мира. Об этом рассказал в четверг журналистам главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

На прошедших в Минске Европейских играх сборная России заняла шестое место. Европейский квалификационный турнир к чемпионату мира пройдет 19-27 июля.

"Проверили на этапе Евролиги группу молодых футболистов, но сейчас состав такой, какой он есть, и ему по силам решить поставленную задачу. Неудача в Минске сильно ударила по имиджу нашей сборной, но это спорт, такое случается, - заявил Лихачев. - Мы собрались тренерами национальных сборных и пришли к выводу, что турнир был особенным по нерву, по обстановке, все могли обыграть кого угодно. Жизнь продолжается, теперь стоит глобальная задача - попадание на чемпионат мира, и надо сконцентрироваться на ближайших играх".

Европейский квалификационный турнир пройдет в Москве. В турнире примут участие 19 команд, пять из которых получат прямые путевки на чемпионат мира - 2019. Сборная России сыграет в группе с командами Германии, Венгрии и Эстонии.