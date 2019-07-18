Алаев: полноценное включение пляжного футбола в УЕФА придаст спорту большой импульс

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полноценное включение пляжного футбола в систему Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) придаст дисциплине большой импульс. Таким мнением поделился с журналистами в четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), председатель Комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев.

С 19 по 27 июля в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" пройдет европейский квалификационный турнир на чемпионат мира - 2019. В отборе примут участие 19 команд, по итогам соревнований пять лучших сборных напрямую пробьются на мировое первенство.

"На данный момент пляжный футбол не является коммерческим проектом, поэтому проведение таких турниров без помощи министерства спорта пока невозможно. На этом турнире будет прямое присутствие УЕФА, который также окажет финансовую поддержку. Я смотрю на все это оптимистично, нет никаких сомнений, что пляжный футбол станет полноценной частью системы УЕФА, этот процесс уже начался. Это придаст огромный импульс развитию пляжного футбола", - заявил Алаев.

Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе с командами Венгрии, Германии и Эстонии.