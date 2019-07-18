Руткаускас стал вице-президентом БК "Локомотив-Кубань"

ТАСС, 18 июля. Литовец Гинас Руткаускас назначен вице-президентом баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", выступающего в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краснодарского клуба.

Руткаускас ранее работал в "Локомотиве-Кубани" с 2012 по 2014 год.

"Гинас Руткаускас - профессионал высокого уровня, он хорошо знаком и клубу, и болельщикам. В тот период, когда он работал в "Локомотиве-Кубани", команда выиграла Еврокубок сезона-2012/13 и дебютировала в Евролиге в следующем сезоне, - заявил президент клуба Андрей Ведищев. - Перед клубом стоят серьезные задачи, и Гинас Руткаускас - тот человек, который поможет клубу в достижении своих целей. В первую очередь он сосредоточится на работе с основной командой и вопросах, связанных с ее обеспечением", - отметил Ведищев.

Литовский специалист около 20 лет с перерывами работал в системе литовского "Жальгириса", два года руководил Профессиональной баскетбольной лигой (ПБЛ). В ходе последних двух сезонов Руткаускас работал в качестве спортивного директора немецкого "Бамберга".

Регулярный сезон-2018/19 Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" с 43 очками завершил на четвертой строчке и получил путевку в Еврокубок. На стадии плей-офф Единой лиги ВТБ клуб уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1-3 в серии до трех побед.