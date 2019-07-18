Саблист Лоханов считает, что нехватка опыта не позволила ему выйти в полуфинал ЧМ

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Российский саблист Константин Лоханов считает, что ему не хватило опыта для победы в четвертьфинале чемпионата мира против корейца О Сангуку. Об этом он рассказал ТАСС.

20-летний спортсмен дальше всех россиян прошел по сетке турнира, в 1/8 финала Лоханов выиграл у Ку Бон Гиля из Южной Кореи (10-й номер рейтинга Международной федерации фехтования) со счетом 15:7, однако в четвертьфинале уступил его соотечественнику О Сангуку (второй номер рейтинга) - 9:15.

"Похожая ситуация произошла со мной на "Московской сабле", где были две сложные схватки подряд. Сегодня все в том же стиле - одну выиграл, а во в второй отпустил соперника далеко, начал отыгрывать, но было поздно. Думаю, мне не хватило опыта. Я знаю, если очень хотеть - рано или поздно начнешь выигрывать, как бы молод ты ни был", - рассказал Лоханов.

Саблисты Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников выбыли на стадии 1/8 финала, Ибрагимов уступил иранцу Мойтабу Абедини со счетом 9:15, Решетников - венгру Андрашу Сатмари 12:15. Дмитрий Даниленко в 1/16 финала уступил итальянцу Луиджи Самеле - 13:15.