СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в "Ювентус" на Дибалу

ТАСС, 18 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность обмена бразильского нападающего команды Неймара на аргентинского форварда итальянского "Ювентуса" Паоло Дибалу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации источника, возможность для обмена появилась после того, как СМИ сообщили о визите отца Неймара в Турин, в ходе которого он встретится со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. "Барселона", ранее проявлявшая интерес к 27-летнему бразильскому нападающему, выбыла из борьбы за футболиста, поскольку уже потратила €120 млн на переход французского форварда Антуана Гризмана.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019) и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, ранее он играл за итальянский "Палермо" и аргентинский "Институто". В составе туринского клуба он четыре раза побеждал в чемпионате Италии, трижды становился обладателем Кубка и дважды - Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 аргентинец вместе с "Ювентусом" дошел до финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне форвард провел за итальянский клуб 42 матча, забив 10 голов и отдав пять голевых передач.