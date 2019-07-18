Моэльхаузен из Бразилии завоевала золото чемпионата мира в фехтовании на шпагах

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Спортсменка из Бразилии Натали Моэльхаузен завоевала золотую медаль чемпионата мира индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Чемпионат проходит в Будапеште.

В финале 33-летняя Моэльхаузен победила китаянку Линь Шэн со счетом 13:12. Бронзовые награды завоевали украинка Елена Кривицкая и Ман Вай Вивиан Конг из Гонконга. Россиянка Виолетта Колобова завершила выступление на стадии 1/16 финала турнира.

Моэльхаузен начинала профессиональную карьеру в составе сборной Италии, в 2014 году она сменила спортивное гражданство и переехала в Бразилию. Спортсменка во второй раз в карьере выиграла чемпионат мира, также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств. Помимо этого, она является обладательницей золотой, серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы.

Позднее в четверг состоится финал индивидуальных соревнований среди саблистов. Личный турнир чемпионата мира завершится 20 июля, командный - 23 июля.