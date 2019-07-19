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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Сальников надеется, что пловец Беляев будет только прогрессировать

Глава Всероссийской федерации плавания назвал серебряную медаль спортсмена на ЧМ по водным видам спорта хорошим достижением
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Юрий Машков/ТАСС
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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников выразил надежду, что серебряный призер чемпионата мира по водным видам спорта Кирилл Беляев будет прогрессировать в дальнейшем. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

В пятницу Беляев стал вторым на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.

"Шансы на победу у него были, так как он проиграл победителю буквально 0,3 секунды. И плыть пять часов, чтобы столько проиграть, это вопрос удачи. Тем не менее серебро - это тоже хорошее достижение, поэтому Кирилла хочется поздравить. Мы не теряем надежду, что он будет только прогрессировать в будущем", - сказал Сальников.

Серебро Беляева стало единственным у сборной России в плавании на открытой воде. В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе 17 наград - 11 золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (6-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-0-2).

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