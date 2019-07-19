Сальников надеется, что пловец Беляев будет только прогрессировать

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников выразил надежду, что серебряный призер чемпионата мира по водным видам спорта Кирилл Беляев будет прогрессировать в дальнейшем. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

В пятницу Беляев стал вторым на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.

"Шансы на победу у него были, так как он проиграл победителю буквально 0,3 секунды. И плыть пять часов, чтобы столько проиграть, это вопрос удачи. Тем не менее серебро - это тоже хорошее достижение, поэтому Кирилла хочется поздравить. Мы не теряем надежду, что он будет только прогрессировать в будущем", - сказал Сальников.

Серебро Беляева стало единственным у сборной России в плавании на открытой воде. В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе 17 наград - 11 золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (6-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-0-2).